Colour Quad, refleksleri test eden basit görselli mobil oyunlardan biri. Tek dokunuş kontrol sistemiyle hem iPhone hem de iPad’de rahat, keyifli oynanış sunan bulmaca oyunu, renk eşleştirmeye dayanıyor. Gittikçe hızlanan dolayısıyla zorlaşan oyunda 74 puanı geçmek büyük bir başarı.

Oyunu açtığınızda karşınıza siyah arka plan üzerine konumlandırılmış dört renkten oluşan bir top çıkıyor. Kırmızı, yeşil, mavi, ve kahverengini bir arada barındıran renkli topu kontrolünüz altına alarak tek renge büründürmeye çalışıyorsunuz. Ekranın tahmin edemeyeceğiniz noktalarından çıkan tek renk toplar, kontrolünüzde olan topun rengiyle eşleşmeli. Küçük toplar büyük topa değmeden büyük topun rengini ayarlamanız gerekiyor. Oyunun başında ufak toplar çok yavaş geldiğinden sorun yok lakin puan aldıkça topların da hızlanmasıyla birlikte merkezdeki topun rengini ayarlamak zorlaşıyor. Bu aşamaya geldiğinizde refleksleriniz ön plana çıkıyor.