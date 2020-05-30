Mobil platformdaki bulmaca oyunları arasına katılan Crafty Candy Blast kısa sürede oyuncuların beğenisini kazanmayı başardı.

Mobil platformun ünlü isimlerinden birisi olan Outplay Entertainment Ltd tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulan Crafty Candy Blast bulmaca oyunları arasına dahil oldu.

Dünyanın dört bir yanındaki 100 binden fazla oyuncu tarafından indirilip oynanan başarılı yapım rengarenk grafik açıları ve eğlenceli oynanışı ile oyuncularına keyifli zaman geçirme fırsatı veriyor.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki şekerleri toplamaya çalışacağımız oyun da 100’lerce farklı seviye bizleri bekleyen sürprizlerden bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Tatmin edici derece de basit kontrollere de ev sahipliği yapan oyun ülkemiz oyuncuları tarafından da oynanıyor.

Günümüze kadar 4.5 olarak değerlendirilen yapım ücretsiz yapısı ile yüzleri güldürmeye devam ediyor.