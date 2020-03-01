Cube Paint 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur. Zevkli ve zorlu bölümleriyle dikkat çeken oyunda dikkatli olmanız gerekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bulmaca oyunlarından bir tanesi olarak nitelendirebileceğim Cube Paint 3D oyununda dikkatli olmanız gerekiyor. Küpleri boyayarak zaman geçirebileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Birbirinden zorlu yüzlerce bölüme sahip olan oyunda tek yapmanız gereken küpleri boyamak. 3 boyutlu bir oynanışa sahip olan oyunda parmağınızla küpleri döndürüp dilediğiniz tasarımları uygulayabiliyorsunuz.

Cube Paint 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.