iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Cube Rogue mobil oyunu, küplerden oluşan fantezi bir dünyada tam bir beyin jimnastiği sunan yaratıcı bir bulmaca oyunudur.

Cube Rogue mobil oyununda yaratılan atmosfer oldukça etkileyici ki çoğu zaman bulmaca oyunlarında görsel detaylar göz ardı edilirken Craftmob Studio oyunun tasarımına özen göstermiş denebilir. Piksel grafiklerle desteklenen kurgusal dünya yalnızca küplerden oluşuyor. Oluşturulan platformda sizden istenen ise bulmacayı çözerek kapıya ulaşmak.

Cube Rogue mobil oyununda bazen bir Mısır Mezarlığı bazen de terk edilmiş bir maden keşfedebilirsiniz. Bulmacanın mantığı ise platformda yer alan küplerin sizin hareket ettirdiğiniz küpe göre hareket etmesi üzerine kurulu. Siz küpü hareket ettirdikçe diğer küpler de belli bir kurala göre hareket edecek. Hamlelerinizi akıllıca yapıp bulmacayı tamamlamalısınız. Keyifle oynayacağınız Cube Rogue mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.