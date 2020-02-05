Daily Themed Crossword Puzzle, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zorlu bir bulmaca oyunudur.

Gündelik bulmacaları çözerek vakit geçirebileceğiniz bir bulmaca oyunu olan Daily Themed Crossword Puzzle oyununda becerilerinizi sınıyor ve eğlenceli zaman geçirebiliyorsunuz. Pek çok farklı konuda kelimelerin yer aldığı oyunda hem kelime dağarcığınızı geliştirebiliyor hem de boş vakitlerinizi değerlendirebiliyorsunuz.

Bulmaca çözmeyi sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Daily Themed Crossword Puzzle oyununda günlük bulmacaları çözerek güne başlıyorsunuz. Film, spor, teknoloji ve oyun gibi pek çok farklı kategoriden bulmacaları çözebileceğiniz oyunda kelime dağarcığınızı da geliştirebiliyorsunuz. Farklı temalara da sahip olan oyunda eğlenceli vakit geçirebileceğinizi de söyleyebilirim. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan Daily Themed Crossword Puzzle oyununu kaçırmayın.

Daily Themed Crossword Puzzle oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.