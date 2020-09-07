Death Incoming, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir macera oyunu olarak dikkat çekiyor.

Zorlu bulmacaların ve eğlenceli bölümlerin yer aldığı bir macera oyunu olan Death Incoming oyununda dikkatli olmanız gerekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim de yer alıyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda basit kontrol mekanikleri de yer alıyor. Şiddet içerikli bir oyun olarak da nitelendirebileceğim Death Incoming oyununda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Death Incoming sizleri bekliyor. Basit kontrol mekaniklerinin yer aldığı Death Incoming oyununu kaçırnayın derim.

Death Incoming oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.