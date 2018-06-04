Diamond Diaries Saga, popüler şeker patlatma oyunu Candy Crush Saga’nın yapımcılarından King’in yeni bulmaca oyunu.

Popüler yapımcının iOS platformunda da ücretsiz indirmeye açtığı ve Türkçe dil desteğiyle gelen yeni eşleştirme oyununda tılsımları bağlayarak değerli kolyeler yapıyoruz. Yine animasyonlarla çekiciliği artırılmış capcanlı, rengarenk görsellerle süslü bir renk eşleştirme oyunu bizlerle.

Mobil platformda 1 milyar indirmeyi geçen şeker patlatma oyunu Candy Crush Saga’yı geliştiren ekip, yine eşleştirme temelli bir oyunla karşımıza çıkıyor. Kaydırmaya dayalı yenilikçi kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de keyifli, rahat oynanış sunan renkli bulmaca oyununda dünya turu atıyoruz. Şehir şehir en kıymetli taşları, mücevherleri toplayıp kolyeler yapıyoruz. Değerli taşlarla ilgilenen genç bir kızla beraber uzun bir yolculuğa çıktığımız oyunda her bölüm farklı bir şehirde bulunuyoruz. Kolaydan zora doğru ilerleyen bölümlerde amaç; mücevheri hamle sınırını aşmadan kolyeye iliştirmek. Mücevher ile zincir arasında tılsımlar var. Aynı renkte (en az üç) tılsımları bağlayarak mücevherin aşağı düşmesini sağlıyoruz.