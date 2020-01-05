İki aynı görselin arasındaki farkları bulmak için mücadele edeceğiniz ve dikkat dağınıklığı gibi sorunları gidereceğiniz Difference Find Tour, eğitici özelliği ve kaliteli görselleri ile dikkat çeken eğlenceli bir oyundur.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, resimlerdeki farkları bularak işaretlemek ve yeni görsellerin kilidini açmaktır.

İki resim arasındaki 5 farklı tespit ederek farklı karelere işaret bırakmalı ve bulmacayı tamamlayarak sonraki bölümlere geçmelisiniz. Resimlere dikkatli bakarak hangi karelerde ne gibi bir farklılık olduğunu bulabilir ve yeni görsellerle yolunuza devam edebilirsiniz.

Oyunda doğa, manzara, hayvan, nesne, mimari ve daha onlarca farklı kategoride yüksek çözünürlüğe sahip sayısız görsel yer almaktadır. Ayrıca klasik, çoklu oyuncu ve meydan okuma gibi eğlenceye doyacağınız 3 farklı mod bulunmaktadır.

1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmet veren Difference Find Tour, bulmaca oyunları arasında bulunan sürükleyici bir oyun olarak ön plana çıkıyor.