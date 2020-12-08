Disney Frozen Adventures - Karlar Ülkesi Maceraları, Disney karakterlerini bir araya getiren üçlü eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunu. Disney Karlar Ülkesi film serisinden esinlenilerek hazırlanmış yepyeni mobil oyunda Elsa, Anna ve Olaf’a katılarak Erindel Krallığı ve başka yerleri yenileyeceksiniz. En sevdiğiniz Disney karakterlerinin yardımıyla yüzlerce 3’lü eşleştirme bulmacası oynamak için hemen yukarıdaki Disney Frozen Adventures - Karlar Ülkesi Maceraları İndir butonuna dokunun. Yepyeni Disney oyunu Disney Frozen Adventures App Store’da! iPhone ve iPad için ücretsiz indirilebilir.

Karlar Ülkesi Maceraları İndir

Disney Frozen Adventures, sizi Erindel ve tüm Karlar Ülkesi diyarında yeni ve tanıdık yerlere götürecek. Maceraya katılın ve keşfedin. 100’lerce 3’lü eşleştirme oyunu oynayın ve kar taneleri kazanarak görkemli bir şato inşa edin, yenileyin, dekore edin.

Disney’in Karlar Ülkesi ve Karlar Ülkesi 2’den esinlenerek hazırlanmış yeni bulmaca eşleştirme macerasında Elsa, Anna ve Olaf’a katılın. İlerlerken Karlar Ülkesi diyarında keşfe çıkın. Görevleri yerine getirerek krallığı dekore edip özelleştirirken yeni yerlerin de tadını çıkarın. Şatonun girişini, büyük salonu ve Erindel’deki daha birçok odayı dilediğiniz gibi tasarlayın.

Karlar Ülkesi Diyarını Keşfet: Erindel ve ötesindeki yeni ve tanıdık yerleri keşfet.

Heyecan Verici 3’lü Eşleştirme Bulmacalarını Oyna: Yüzlerce seviyede üçlü eşleştirme bulmacası oyna.

Krallığı Özelleştir: Şatoyu dekore ederek güzelleştirmek için kar taneleri kazan.

Yepyeni Bir Karlar Ülkesi Macerasına Çık: Filmlerin ötesindeki Karlar Ülkesi hikayesine devam et.

Karlar Ülkesi Karakterleriyle Oyna: Anna, Elsa, Olaf ve daha fazlası ile etkileşim kur!

Her Zaman Yeni Bir Şey: Aksiyonu hiç azalmayan heyecan dolu etkinlikler ve özel oyun içi ödüller.