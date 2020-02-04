Disney Getaway Blast, Gameloft’un eğlenceli animasyonlarla süslü rengarenk grafikler sunan yeni bulmaca oyunu. Sevilen Disney ve Pixar karakterlerini bir araya getiren yapım, üçlü eşleştirme türünde. Değerli taşları eşleştirerek ilerlediğiniz oyunda kendi adalarınızı bile yaratabiliyorsunuz.

Disney oyunları, 3’lü eşleştirme oyunları, Disney klasikleri, eşleştirme ve balon patlatma oyunlarını seven küçük kardeşiniz veya çocuğunuz için güvenle indirebileceğiniz bir bulmaca oyunu Disney Getaway Blast. Oyuncak Hikayesi, Karlar Ülkesi, Aladdin, Mickey Fare ve daha saymakla bitiremeyeceğim Disney ve Pixar karakteri mevcut. Oyunda panodaki cevherleri patlatıyorsunuz. Kombolarla ekranı sarsıyorsunuz. Tropik ada, buzlar diyarı, sualtı, birçok yer mevcut. Eğlenerek vakit geçirdiğiniz yerleri fotoğraflayıp albüm oluşturabiliyorsunuz.