Disney POP Town, balonları patlatarak ilerlediğiniz üçlü eşleştirmeye dayanan bulmaca oyunu. Geliştiricinin iOS platformuna da ücretsiz çıkardığı mobil oyun sadece küçük yaştakilere hitap etmiyor; Disney karakterlerini seven herkesin keyifle oynayacağı bir oyun. Üçlü eşleştirme bulmacaları çözerek eski şehirleri yenilemeye çalışıyorsunuz. Hemen Disney Pop Town oyununu iOS cihazlarınıza indirin, Disney’in sihirli ve rüya dünyasına adım atın!

Disney temalı bulmaca oyunu Disney Pop Town’da en iyi arkadaşınız Joy ile birlikte yıkık dökük müzikal şehirleri kurtarmaya çalışıyorsunuz. Çözdüğünüz her bulmaca size yıldız kazandırıyor, yıldızlarınızı da şehirleri restore etmek için kullanıyorsunuz. Bulmaca demişken, öğeleri eşleştirmeniz bölümleri geçmek için yeterli oluyor ancak bazı bölümler zor. Bu bölümler için özel avatar kostümleri hazırlanmış. Her avatar kostümünün üçlü eşleştirme bulmacaları için benzersiz bir becerisi var. İnanılmaz yetenekleri kullanarak zor seviyeleri atlatıyorsunuz.

Disney POP Town iOS Özellikleri