Disney Princess Majestic Quest Türkçe adıyla Disney Prenses Sihirli Macera, Gameloft’un iOS platformuna da ücretsiz çıkardığı 3’lü eşleştirme bulmaca oyunu. Yapbozlar eşliğinde Disney Prensesleriyle sihirli Krallıkları yeniden inşa ettiğiniz bir mobil oyun. Animasyonların dikkat çektiği oyunda karakter ve mekanlar sürekli olarak değişiyor. Üçlü eşleştirme temelli bulmaca oyunlarını seven her yaştan kişinin oynarken keyif alacağı, eğlenceli vakit geçireceği bir yapım.

Mobil platforma farklı türde yüksek kalitede oyunlar çıkaran popüler geliştiricilerden Gameloft’un yeni oyunu Disney Princess Majestic Quest adını taşıyor. iOS’ta da ücretsiz indirilebilir olan ve hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen Disney Prenses Shirli Macera’da lanetli fırtınayla krallıkları yerle bir olan Disney Prenseslerinin yardımına koşuyorsunuz. Kara büyüyle gelip tüm krallığı yok eden fırtınanın sırrını çözerken, bir yandan da krallıkları teker teker restore ediyorsunuz. Prenses Belle, Yasemin, Ariel ve daha birçok Disney karakterinin pırıltılı dünyalarını keşfediyorsunuz. Cvherleri eşleştirerek hikayede ilerliyorsunuz.

Disney Princess Majestic Quest iOS Oyunu Özellikleri