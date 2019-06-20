Android ve İOS platformunda 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Doodle Balls, mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alıyor.

Aksiyondan ziyade eğlenceli anlara ev sahipliği yapan Doodle Balls’da bizleri birbirinden zorlu bulmacalar bekliyor olacak. Kwalee Ltd imzası ile geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak sunulan yapım içerisinde kolaydan zora doğru bir ilerleyiş yer alacak. Oyuncular bu ilerleyişte karşılarına çıkan bulmacaları şekiller çizerek çözmeye çalışacaklar.

Bazen nesnelerin doğru yerlere ulaşmasını sağlayacak, bazen fanusun içerisini boşaltacak kısaca farklı bir bulmaca deneyimi yaşayacağız.

Renkli içeriklerin yer aldığı oyunda 100’den fazla farklı seviye yer alacak. Oyuncular bu seviyeleri çözerken hem eğlenecek hem de sürükleyici bir yapı ile karşılaşacaklar.