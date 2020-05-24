DOP: Draw One Part oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Resim sanatında ne kadar yeteneklisiniz? Hiçbir zaman iyi olamadım diye üzülmeyin. Çünkü bu oyun sayesinde çizimlerinizi geliştirerek kendinize yeni bir hobi edinebilirsiniz. Boş zamanlarını değerlendirmek ve eğlenmek isteyenlere bire bir.

Çizmeniz için size verilen fotoğrafı biraz inceledikten sonra hemen çözeceğinize eminim. Gayet pratik ve kolay yöntemlerle güzel çizimler ortaya koyabilirsiniz. Kendinizde daha önce hiç keşfetmediğiniz bir yönünüzü bu oyun sayesinde keşfedebilirsiniz. Ayrıca çizimlerde iyi olduğunuzu düşünüyorsanız bu oyun sayesinde daha çok ilerleyebilirsiniz. Her yaş grubu için uygun olan oyun birkaç denemeden sonra bağımlılık yaratabilir. Beklenmedik esrarengiz resimlerle de neşelenerek keyifle resim yapabilirsiniz. Tıpkı bir tuvale çiziyormuşsunuz hissi veren efsane bir oyun. Atmosferi ve renkli grafikleri ile de oyunseverlerin beğenisini kazanıyor. Daha önce deneyimlemediğiniz şeyleri yaşamak istiyorsanız bu oyun tam size göre. Siz de oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.