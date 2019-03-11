Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olan Dreamland Story, iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Basitten zora doğru ilerleyeceğimiz yapımda, 3100’den fazla heyecan verici seviyeyi tamamlamaya çalışacak ve yeteneklerimizi sergileme fırsatı elde edeceğiz. Rengarenk bir yapıya sahip olan oyunda bulmacaları çözecek ve ilerleyeceğiz.

Oldukça zengin bir yapıya sahip olan oyunda ücretsiz güncellemeler ile de karşılaşacağız. İki farklı mobil platformda deli gibi oynanan yapım, Remi Vision imzası ile geliştirildi ve yayınlandı. Arkadaşlarımız ile oynayabileceğimiz oyun, Google Play’de 4.6 gibi bir inceleme skor puanına sahip.

İyi oyunlar dileriz.