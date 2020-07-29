E-Reçete uygulaması iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir elektronik reçete sistemidir.

Günümüzde her şeyin dijitalleşmesi işlerimizi oldukça kolay şekilde halletmemizi sağlıyor. Özellikle sağlık sektöründe bir çok problemin ortadan kalkmasına yardımcı oldu. Bu bir çok şeyin de bu şekilde daha kolay yapılabileceğini gösterdi.

Artık kağıda yazılan ilaçlarla uğraşmayacağız. Reçete konusunda da bir yeniliğe gidilerek elektronik reçete uygulaması oluşturuldu. Bu sayede yanınızda reçete taşımakla uğraşmayacaksınız.

TC kimlik numaranız ile giriş yapabileceğiniz sistemde yalnız sizin değil sahibi olduğunuz hayvanların da sağlık durumu ve ilaçları hakkında bilgilere ulaşabileceksiniz. Sığır, manda, koyun, keçi, kedi, köpek gibi bir çok hayvanınızı ekleyebilirsiniz. İlaçları hangi günler ve kadar süre alacağı ile ilgili bir bilgilendirme yapılacaktır. Böylece daha sağlıklı hayvanlara sahip olabilirsiniz.

Sağlık konusu oldukça önemlidir ve aksatmaya veya ertelemeye gelemez. Sizler de sağlığınıza değer veriyorsanız uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.