Easy Game - Brain Test oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Zorlu ve eğlenceli akıl oyunlarını beğeniyorsanız bu oyun tam size göre. Mantığınızı, hafızanızı, zekanızı, problem çözme becerilerinizi ve yaratıcılığınızı geliştiren benzersiz bir oyun. Zekanıza güveniyor ve tüm bu bölümleri geçebileceğinizi düşünüyorsanız hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

- Zorlukları geçmek için mantığınızı kullanın.

- Detaylara odaklanın ve beyin gücünüzü artırın.

- İpucuna ihtiyacınız olduğunda alın.

- Farklı stratejiler geliştirerek yeni çözüm yolları keşfedin.

- Baskı ve zaman sınırı olmaksızın kolay veya zor oyunları geçmeye çalışın.

Bu bağımlılık yapan zeka oyunu her yaştan insan için uyumludur. Sadece eğlence değil önemli yetenek ve becerilerinizi geliştirmenizi sağlayacak keyifli bir oyundur. Siz de bu eğlenceye ortak olmak istiyorsanız oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.