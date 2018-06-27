Emoji Trivia, kelime bulmaca, kelime arama, bilgi yarışması oyunlarını sevenlerin kesinlikle oynaması gerektiğini düşündüğüm bir yapım. iOS tarafında da ücretsiz indirilmeye açılan bulmaca oyununda sosyal ağlarda sıklıkla kullanılan emoji’ler ile bağlantılı kelimeleri bulmaya çalışıyorsunuz.

İfadelerle kategori arasındaki bağlantıyı kurarak kelimeyi bulmaya çalıştığınız çok zevkli bir bulmaca oyunu Emoji Trivia. Kelimeler Türkçe. 15’den fazla kategoride 3000’in üzerinde soruyu bünyesinde barındıran oyunda amaç; sıralamaya girmek. Verilen süre içerisinde olabildiğince fazla kelime bulmaya çalışıyorsunuz. Üç jokeriniz var. Birincisi; süreyi 5 saniyeliğine durdurarak size zaman kazandırıyor. İkincisi; yanlış olan iki şıkkı eliyor. Üçüncüsü de; yarı yarıya joker.