Falling Box, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil bulmaca oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olarak ön plana çıkan Falling Box, bulmacaları çözerek ilerlemeniz gereken bir oyundur. Oyunda renkli görseller ve sürükleyici atmosfer yer almakta. En kısa sürede bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele etmeniz gereken oyunda zorlu bölümler de yer alıyor.

Doğru yoldan giderek bitiş noktasına ulaşmaya çalıştığınız oyunda sonra derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Falling Box telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Falling Box oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.