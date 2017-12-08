iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Family Zoo: The Story mobil oyunu, bulmacaları çözerek devasa bir hayvanat bahçesi inşa edebileceğiniz bir çok oyun türünü bir araya getiren bir tür bulmaca oyunudur.

Family Zoo: The Story mobil oyununda kendi hikayenizi siz yönlendireceksiniz. Bir zamanlar şehrin gözdesi olan hayvanat bahçesi şimdilerde eskisi kadar popüler değil ve o kadar bakımlı da sayılmaz. Şehir görevlileri ise hayvanat bahçesi arazisine bir alışveriş merkezi yapma niyetinde. Onlara ancak siz dur diyebilirsiniz.

Family Zoo: The Story mobil oyununda sizden istenen hayvanat bahçesini onarmak, geliştirmek ve eski görkemli günlerine geri döndürmek. Oyunda gelişim kaydettikçe hayvanat bahçesini eskisinden de güzel yapabilirsiniz. İnşa için gerekli aletleri ve bütçeyi de üçlü eşleştirme bulmacalarını çözerek elde edeceksiniz. Oyundaki hayvanlarla da etkileşim içinde olarak duygusal bir boyut da kazanacaksınız. Family Zoo: The Story macerasında motivasyonunuzu elde edip işe koyulun ve sevimli hayvanların yeniden huzur içinde yaşamasını sağlayın. Bu renkli oyunu AppStore’dan ücretsiz indirebilirsiniz.