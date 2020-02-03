Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz basit ve eğlenceli bir bilardo oyunu olarak dikkat çeken Fancy A Shot oyununda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Basit oynanışı ve sürükleyici atmosferiyle ön plana çıkan oyunda birbirinden zorlu bölümler yer almakta. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Android ve iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda basit kontroller yer almakta. Renkli görselleriyle de dikkat çeken oyunda birbirinden zorlu yüzlerce bölüm yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda yeteneklerinizi sonuna kadar kullanmanız gerekiyor.

Fancy A Shot oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.