Fancy Blast: Cozy Journey to Magic Fairy Tales

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolayca ulaşabileceğiniz ve hiçbir ücret ödemeden indirebileceğiniz Fancy Blast, keyif verici eşleştirmeler yapabileceğiniz kaliteli bir oyundur.

Masalsı grafikleri ve etkileyici tasarımı ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, çanta, şemsiye, çiçek ve daha onlarca farklı şekilden oluşan blokları uygun bir şekilde birleştirmek ve çeşitli objelerin kilidini açmaktır. Aynı şekle ve renge sahip en az 3 bloğu bir araya getirerek eşleştirmeleri başarılı bir şekilde tamamlamalısınız. Böylece masal dünyanızı kurmak için ihtiyacınız olan eşyaları satın alabilir ve görevleri başarıyla yerine getirebilirsiniz.

Oyunda 800’den fazla eşleştirme bölümü ve yüzlerce farklı obje yer almaktadır. Aynı şekilleri eşleştirerek blok yığınlarını eritebilir ve çeşitli ödüller kazanabilirsiniz. Bu sayede dilediğiniz masal dünyasını oluşturabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.

Mobil oyun dünyasında bulmaca kategorisinde yer alan ve yüz binden fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Fancy Blast, sürükleyici bölümleri ve zihin geliştirici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz keyif verici bir eşleştirme oyunu olarak dikkat çekiyor.