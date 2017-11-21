Faraway 2: Jungle Escape, 18:9 ekran oranına sahip telefonlarla uyumlu zorlu bulmaca oyunu. Mobilde en çok oynanan odadan kaçış oyunu Faraway’in devam oyununda babamızı aramaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz portal bizi tapınaklarla dolu tamamen yeni bir kıtaya götürdü. Tapınak labirentlerinden kurtulmak için birbirinden zorlu, akıl dolu bulmacaları çözmemiz gerekiyor.

Bulmacalarla süslü 18 tapınağı keşfetmemizi isteyen yeni kaçış oyununda gözlerimizi ormanda açıyoruz. Gizemli ormanda bulunmamızın amacı; kayıp babamız. İlk bölümde oldukça yaklaştığımızı hissettiğimiz babamızın çıktığı yolculukta tek başına olmadığını öğreniyoruz. Onu bulmak, en azından ona ait bir şeyler bulabilmek için tapınaklarla çevrili bu yerde gözlerimizi dört açmamız gerekiyor. Etrafta işe yarar objeler mutlaka bulunmakta. Çoğu zaman bulduklarımızı başka bir objeyle birleştirerek işimize yarayacak hale getiriyoruz.

Saatlerce meşgul edecek tatmin edici oynanış süresi sunan kaçış oyununda ilk 9 bölüm ücretsiz.