Florence, genç bir kadının ilk aşkına dair heyecan verici güzel zamanların ve kalp kırıcı kötü zamanların hikayesini anlatan bir anlatı deneyimidir. Bu eğlenceli bulmaca oyununda hikayenin akışına ayak uydurun.

Florence Yeoh 25 yaşına geldiğinde hayatını sorgulamaya başlar ve değişiklikler yapmak ister. Hayatı; iş, uyku ve sosyal medyada uzun zaman geçirme rutininden ibaret hale gelir. Daha sonra günün birinde tüm dünyaya bakış açısını değiştiren Krish adında bir çello sanatçısı ile tanışır.

Florence ve Krish'in ilişkisini, flört etmekten kavga etmeye, birbirine yardım etmekten ayrılmaya kadar tüm detaylarıyla önceden yazılmış oyun senaryoları sayesinde yaşayın. Zaman zaman duygusal zaman zaman da eğlenceli bir hale gelen bu ilişkinin tadını çıkarın ve hayat içerisindeki bulmacaları çözün.