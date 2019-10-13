Su kanalları oluşturarak birbirinden farklı bulmacaları çözmeye çalışacağımız Flow Water Fountain 3D Puzzle ile bizleri eğlenceli bir oynanış atmosferi bekliyor olacak.

Mobil platformda onlarca farklı oyunu bulunan Frasinapp imzası ile geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda yayınlanan Flow Water Fountain 3D Puzzle mobil bulmaca oyunları arasında yer alıyor.

Basit kontrollerin ve basit grafiklerin yer aldığı yapımda amacımız su kanalları oluşturarak suyun belirtilen hedefe ulaştırılabilmesi olacak. Oyun içerisinde basitten zora doğru ilerleyen 300 adet farklı bulmaca karşımıza çıkacak. Zaman kısıtlamasının yer almadığı oyunda farklı çeşitlerde oynanışlar da yer alacak.

Yapım iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.