Folding Blocks, iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir beceri oyunudur.

Blokları katlayarak boşlukları doldurmaya çalıştığınız bir oyun olan Folding Blocks, dikkatli ilerlemenizi ve zorlu seviyeleri tamamlamanızı gerektiren bir oyundur. Zevkli bir deneyim sunan oyunda becerilerinizi iyi kullanmalısınız. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda renkli blokları en uygun yerlerinden katlamalısınız. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle ön plana çıkan Folding Blocks, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Düşünerek ilerlemeniz gereken Folding Blocks oyununu kaçırmayın. Tamamen kendine has oynanışıyla da ilgi çeken oyunda işiniz bir hayli zor.

Folding Blocks oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.