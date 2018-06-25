Fore Photo uygulamasıyla iOS cihazlarınızdan bokeh efektiyle fotoğraflar çekebilirsiniz.

iPhone’un üst modellerinde bulunan Portre moduna benzer bir görev gören Fore Photo, fotoğrafçılıkta bokeh veya boke olarak bilinen ve odak noktası dışındaki alanların bulanıklaştırılması anlamına gelen efekt ile fotoğraf çekmenizi sağlıyor. Çektiğiniz fotoğrafların arka planını otomatik olarak bulanıklaştıran ve profesyonel bir çalışma çıkaran uygulamada, birbirinden hoş portre fotoğraflar çekebilirsiniz.

Çektiğiniz fotoğraflarda arka planın bulanıklaştırılması işlemini yeterince beğenmediyseniz, Fore Photo uygulaması bunun için de düzenleme araçları sunuyor. Fotoğrafın odak noktasını öne çıkarabileceğiniz bulanıklık ayarlarını yapabileceğiniz fotoğraflarınıza derinlik efekti katabileceğiniz Fore Photo uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri