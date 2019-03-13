Frozen Flowers'da neredeyse çöküş yaşayan bir imparatorluğu tekrar şahlandıracaksınız. Ancak bunu yapabilmek için bulmacanın kilidini çözmeli ve doğru eşleştirmeleri yapmalısınız. Krallığın insanlarına yardım ederken, üç eşleştirme oyununu tamamla.

Flower Krallığına davetin var. İlk adımdan itibaren, sihir, politika ve entrikaların çılgın aşk meseleleri, ihanet ve aile sırlarıyla iç içe geçtiği bir ortaçağ macerasına dalmış olacaksınız. Mükemmel koleksiyonları bir araya getirmek için gizli öğeleri topla ve gizemli nesneler bul. Danışmanınız ve arkadaşınız olarak bir ejderha ile büyüleyici bir maceraya çıkın ve nefes kesici hikayeyi takip edin.

Bulmaca oyunlarını tamamen yeni bir seviyeye taşıyan benzersiz bir oyun deneyimi yaşayın.Gizemleri çözün, yerel halkı tehlikeden koruyun ve yalnız kalplerin gerçek aşkı bulmalarına yardımcı olun.