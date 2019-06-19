Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Gem Blast: Magic Match Puzzle ücretsiz bir yapımdır. Hem Android hem de İOS platformunda milyonlarca oyuncu tarafından tamamen ücretsiz olarak oynanmaya devam eden yapımda herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan birbirinden farklı bölümleri deneyimleyebileceğiz.

Basitten zora doğru bölümlerin yer aldığı yapımda oyuncular her bölümde farklı zorluklara sahip hamleler ile karşılaşacaklar. Oyun içerisindeki amacımız çok net olacak. Oyuncular benzer türdeki nesneleri yok ederek oyun içerisinde bir sonraki bölüme geçmeye çalışacaklar.

Tamamen ücretsiz bir yapıda karşımıza çıkan Gem Blast: Magic Match Puzzle milyonlarca oyuncu tarafından ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor.