Mobil platlformda oldukça geniş bir kitleye hitap eden Zimad yeni oyunu ile yine beğenileri kazanmaya devam ediyor.

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve 10 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan Gems & Dragons ile bizden istenilen elmasları yok etmeye çalışacağız.

Üç farklı dil desteğine sahip olan ve oldukça basit oynanışı ile her kesimden oyuncuya hitap eden Gems & Dragons, yüzlerce farklı bölümden oluşuyor. Kolaydan zora doğru ilerleyeceğimiz bölümlerde bizden istenilen hamle sayımız bitmeden elmasları yok etmemiz olacak.

Rengarenk içerikler ile beğenileri toplayan yapım, Google Play’de oyuncular tarafından ilgiyle indiriliyor. İki farklı mobil platformda oynanan oyun 2016 yılından bu yana güncelleme almazken, 3D oynanışı ile kitlesini artırmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.