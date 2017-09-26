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Gözetmen 1.1.2 (ios)
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  4. Gözetmen - iPhone ve iPad için Sınav Görevi Uygulaması

Gözetmen

1.1.2
ios
Gözetmen
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Gözetmen uygulaması ile iOS cihazlarınız üzerinden tüm sınav görevlerini takip edebilirsiniz.

Gözetmen uygulaması ile iOS cihazlarınız üzerinden tüm sınav görevlerini takip edebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan öğretmenler, ek olarak ÖSYM, MEBBİS ve Açıköğretim Fakültesi’nin düzenlediği sınavlara gözetmen olarak katılma imkanına da sahipler. Bu sınavlarda gözetmen olarak ek gelir elde edebilen öğretmenler için geliştirilen Gözetmen uygulaması, mevcut sınav görevlerinin başvurularını takip edebilmelerini sağlıyor.

Sınavlarına katılmak istediğiniz kurumu seçtikten sonra başvuruya açık sınav görevlerini görebileceğiniz uygulamada sınav tarihi, son onay tarihi ve sınav puanı gibi bilgileri de inceleyebiliyorsunuz. Uygulama içerisinde yer alan takvim sayesinde mevcut tüm sınavları görebilme imkanı da sunan Gözetmen uygulamasında, seçtiğiniz sınavı sola kaydırarak takvime hatırlatıcı olarak da ekleyebiliyorsunuz. iPhone ve iPad cihazlar için sunulan Gözetmen uygulamasını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Uygulama özellikleri:

  • Bildirimler,
  • Sınav takvimi,
  • Sınavları hatırlatıcı olarak ekleme,
  • Sınavlar ile ilgili detayları öğrenme,
  • Anında başvuru yapabilme,
  • Çevrimdışı çalışabilme özelliği.
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