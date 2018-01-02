iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Grim Tales: Graywitch mobil oyunu, efsane haline gelen klasik Grim Masalları serisinden gizemli bir bulmaca oyununu mobil oyun dünyasına sunan keyifli bir bulmaca oyunudur.

Grim Tales: Graywitch mobil oyununda kaliteli grafiklerle desteklenen görsel detaylar hemen ön plana çıkıyor. Big Fish Games’in son derece özenli davrandığı oyunda görselliğe bu kadar önem verilmesi oynanış için çok yararlı olacak zira oyunda karanlık ve tozlu bir atmosferde kayıp nesneleri bulmaya çalışacaksınız. Ancak kaliteli grafiklerle her bir detayı net bir şekilde görebilirsiniz.

Oyununun hikayesine de değinecek olursak, ailesinin geçmişini araştıran Stacy Gray farkında olmadan tuzaklı bir kapıyı açar ve yıllar önce atalarından Victor’un yaratmış olduğu bir canavar serbest kalır. Graywitch kasabasına korku salmaya başlayan canavardan hem ailenizi hem de kasabayı kurtarmalısınız. Gizemli bulmacaları çözerek sır perdesini aralamanız gereken Grim Tales: Graywitch mobil oyununun deneme sürümünü ücretsiz indirebilirsiniz. Ancak 9.99 TL ödeyerek tüm hikayeyi tamamlamanız da mümkün.