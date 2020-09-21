Harry Potter: Puzzles & Spells (iOS), App Store’da da ücretsiz indirilebilir üçlü eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunu. Harry, Ron, Hermione dahil Harry Potter filmlerinde öne çıkan karakterleri hikayeleriyle birlikte içeren sihirli bulmaca oyunu Harry Potter: Puzzles & Spells, popüler mobil oyunların geliştiricisi Zynga’a ait. Harry Potter filmleri izlemek kadar oyunları oynamak ta keyif veriyorsa, Harry Potter: Puzzles & Spells oyununu kaçırmayın; hemen App Store’dan indirin!

Yeni Harry Potter üçlü eşleştirme oyunu Harry Potter: Puzzles & Spells’de Harry Potter’ın büyülü ve harikalarla dolu dünyasını hiç olmadığı gibi deneyimliyorsunuz. Mobil cihazlarda şimdiye kadarki en sihirli eşleştirme bulmacalarını içeren oyunda Harry, Ron ve Hermione’nin bir trolü yıkması, Fred ve George’un oyun etmesi, Hagrid’in büyülü yaratıklarına bakması gibi Harry Potter filmlerinden hafızalara kazınan anları yaşayın!

Harry Potter: Puzzles & Spells iOS İndir