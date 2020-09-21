Harry Potter: Puzzles & Spells İndir (iOS Oyunu): Mücevherleri eşleştirin ve yeni sihirleri açın.
Harry Potter: Puzzles & Spells (iOS), App Store’da da ücretsiz indirilebilir üçlü eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunu. Harry, Ron, Hermione dahil Harry Potter filmlerinde öne çıkan karakterleri hikayeleriyle birlikte içeren sihirli bulmaca oyunu Harry Potter: Puzzles & Spells, popüler mobil oyunların geliştiricisi Zynga’a ait. Harry Potter filmleri izlemek kadar oyunları oynamak ta keyif veriyorsa, Harry Potter: Puzzles & Spells oyununu kaçırmayın; hemen App Store’dan indirin!
Yeni Harry Potter üçlü eşleştirme oyunu Harry Potter: Puzzles & Spells’de Harry Potter’ın büyülü ve harikalarla dolu dünyasını hiç olmadığı gibi deneyimliyorsunuz. Mobil cihazlarda şimdiye kadarki en sihirli eşleştirme bulmacalarını içeren oyunda Harry, Ron ve Hermione’nin bir trolü yıkması, Fred ve George’un oyun etmesi, Hagrid’in büyülü yaratıklarına bakması gibi Harry Potter filmlerinden hafızalara kazınan anları yaşayın!
Harry Potter: Puzzles & Spells iOS İndir
- Harry Potter filmlerinden orijinal Büyücü Dünyası karakterlerini içeren 3’lü eşleştirme bölümlerini çözün! Büyülerde ustalaşacağınız yenilikçi bulmaca oyununda ilerleyerek sihir becerilerinizi geliştirin ve en iyi bulmaca oyuncularını bile memnun edecek ve şaşırtacak sonsuz günlük etkinlik dizisinin keyfini çıkarın.
- Yeteneklerinizi seviyelendirin: Seviyenizi yükseltmek, ödüllerini kilidini açmak ve her yeni üçlü eşleştirme bulmacasının üstesinden gelmenize yardımcı olacak sihirli yetenekler kazanmak için oyun süresince deneyim puanları kazanın.
- Büyüleri açın ve yükseltin: Engelleri ve tehlikeleri kaldırarak bulmacaları çözmek için büyüleri kullanın. Örneğin, objeleri yolunuzdan uzaklaştırmak için Wingardium Leviosa’yı kullanın.
- Harry Potter’ın büyüsünü yeniden yaşayın: Hayali üçlü eşleştirme bulmacalarını çözerken, Harry Potter hikayelerinin en unutulmaaz anlarını kutlayın. Yol boyunca Daily Prophet, destansı yolculuklarında ilerlerken sizi Harry Ron ve Hermione ile güncel tutacak.
- Görkemli koleksiyonları bir araya getirin: Çözdüğünüz her bulmaca ile birlikte Büyücü Dünyasının muhteşem eserlerini, yerlerini ve tuhaflıklarını kutlayan koleksiyon kartları kazanırsınız. Koleksiyonunuz üzerinde durun ve en zorlu bulmacaları çözerken size doğrudan yardımcı olacak faydalar sağlayacak harika bir yaratık edinin.
- Günlük etkinliklerin keyfini çıkarın: Her gün yeni ve heyecan verici etkinliklere katılın. Karakterlerin doğum günlerini kutlayın ve çok sayıda sihirli Harry Potter anına tanık olurken büyüleri yükseltin!
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