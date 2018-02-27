Haydi Anlat uygulamasıyla iOS cihazlarınızdan bilimin o karmaşık görüntüsünden sıyrılarak eğlenceli yönlerini keşfedebileceksiniz.

Bilim denilince aklınıza karmaşık formüller ve hesaplamalar geliyorsa, yalnız değilsiniz. Sizin gibi birçok kişinin de böyle düşündüğünü söyleyebiliriz. Aslında işin biraz detayına inince bilimin eğlenceli yönlerini de keşfedebilirsiniz. Günlük hayatta kullandığımız veya yaptığımız şeylerin temelinde bilimin etkisi olduğunu bildiğinizde, bu durum sizin için daha da fazla merak hissi uyandıracak ve araştırmaya yöneltecektir. Haydi Anlat uygulaması da işte tüm bu anlattıklarımızı temel alan bir uygulama özelliği taşıyor.

Eğlenceli deneyler, aydınlatıcı bilgiler ve deneyimler yaşayabileceğiniz uygulamada günlük hayatta şahit olduğunuz doğa olaylarından tutun da merak ettiğiniz tüm konulara kadar geniş kapsamlı bir bilgi arşivine ulaşabilirsiniz. Bilimin sıkıcı yönlerini bir kenara bırakıp, anlayabileceğiniz dilde yazılan içerikleri sizlere sunan Haydi Anlat uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.