Ilyon tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda yayınlanan Hexa Jigsaw Puzzle bulmaca oyunları arasında yer alıyor.

Birbirinden farklı resimleri birleştirmeye çalışacağımız oyunda eğlenceli bir oynanış yer alacak. Akıllı telefon ve tabletlerimizin ekranlarında parmak hareketlerimizde resimleri birleştirmeye çalışacak ve bir sonraki bulmacaya geçeceğiz. Basitten zora doğru ileryeceğimiz oyunda hayvan, doğa ve daha birçok farklı görsel karşımıza çıkacak.

Tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda indirilip oynanabilen Hexa Jigsaw Puzzle, günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Yapım erken erişim sürecinde.