Hide 'N Seek!

Eski güzel klasik saklambaç... Bir ebe olarak ya da bir gizlenen olarak oynayın ve sığınaklarınızı arabalardan veya ofis masalarından inşa edin, suda saklanın, saman yığınında, mısır tarlasında, patronun ofisinde ve en önemlisi başkalarını ebenin görüş alanına itin. Ama bunu yaparken nazik olun ve kendinizi ele vermemeye çalışın!

Herhangi bir nesne olun ve haritanın bir parçasıymış gibi gizlenin, ebe olun ve gizli nesneleri bulun. Bir gizlenen olduğunda ise geri sayım sonuna kadar seni bulmasını engelle ve böylece puan kazanarak liderlik tablosunda üst sıralara çık. İnsanlar zamanın sonuna kadar saklanmayacak, bul onları.

Oyun başladıktan sonra ebe serbest bırakılmadan önce saklanma noktanızı bulmak için süreniz olacak. Acele et ve akıllı düşün saklanacağın yerde güvende olacağından emin ol Tur başladıktan sonra da yaklaşan ebelere yem atmak için diğer oyuncuları ittirmeyi deneyebilirsin.