Hotel Transylvania: Monsters, Sony Pictures’ın animasyon filmi Otel Transilvanya’nın mobil platforma uyarlanan oyunu. Sony Pictures Television tarafından ücretsiz olarak yayınlanan bulmaca aksiyon oyununda canavarlar yeryüzündeki en güçlü ve korkunç canavar olduklarını göstermek için bir yarışa giriyor. Her 100 yılda bir Kan Ayı yükseldiğinde düzenlenen yarışta mücadele eden canavarlara yardımcı oluyoruz.

Sony Pictures’ın fantastik komedi türünde üç boyutlu bilgisayar animasyonu Otel Transilvanya’nın hayranları için hazırlanan mobil oyunda Drac, Mavis, Frank, Wayne, Murray, Blobby kısaca sevilen tüm Otel Transilvanya karakterleri yer alıyor. Single (tek oyunculu) ve multiplayer (çok oyunculu) seçeneği var. Tek oyunculu modda düzinelerce farklı yaratığa karşı eşsiz yüzlerce challenge içeren Otel Transilvanya dünyasını keşfe çıkıyorsunuz. Multiplayer modda ya tek başınıza ya da lonca kurup diğer oyuncularla birlikte sıralama odaklı lig mücadelelerine giriyorsunuz. Ayrıca gerçek oyuncularla karşılaşacağınız PvP turnuvalar mevcut. Bu arada toplayabileceğiniz, geliştirilebilir canavar sayısı 50.

Hotel Transylvania: Monsters Özellikleri: