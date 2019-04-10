House Paint, bembeyaz evleri boyayarak güzelleştirdiğiniz bir bulmaca oyunu. Kolay oynanış sunması, kimseyle rekabete sokmamasıyla kısa sürede kendisine bağlayan oyun, zaman geçirmek için birebir. Toplu taşımada, misafirlikte, molada, ders arasında telefonunuzda açıp oynayabileceğiniz hızlı eğlencelik oyunlardan. İndirmesi de oynaması da ücretiz ve internet bağlantısı gerektirmiyor.

Ev boyamaya dayalı bulmaca oyunu House Paint, vakit öldürmek için oynanabilecek ideal oyunlardan. Beyaz evlerin dış cephelerine boya sürerek ilerlediğiniz oyunda boyanmadık ufak alan kalmayana dek devam ediyorsunuz. Evi çevirerek parmağınızı sürüklemek suretiyle boyuyorsunuz. Boya atarken tek dikkat etmeniz gereken nokta; engeller. Engeller, boyayı daha uzun sürede bitirmeniz için var. Onlara takılırsanız oyun sonlanmıyor. Süreye karşı yarışmadığınızdan, rakipleriniz de olmadığından sakince boyayabilirsiniz.