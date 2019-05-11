Kare blokların yanındaki ve üstündeki rakamlardan yararlanarak zorlu bulmacalar çözebileceğiniz ve mantığınızı geliştirebileceğiniz Hungry Cat Picross Purrfect Edition, binlerce oyun severin vazgeçilmezi olan eğlenceli bir oyundur.

Mobil platformda bulmaca oyunları kategorisinde yer alan bu oyunda amaç, onlarca kare bloğu farklı renklerde boyayarak gizli resmi açığa çıkartmak ve bulmacayı tamamlayarak yeni bölümlerin kilidini açmaktır. Blokların üstlerinde ve yanlarında yer alan sayılardan yola çıkarak hangi bloğu hangi renge boyamanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Birkaç farklı boya kullanarak bulmacada gizlenen resmi çizebilir ve bulmacayı tamamlayabilirsiniz. Mantık yürüterek karelerin hangi renklerde olması gerektiğini bulabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve zihin geliştirici bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda zorlu birçok bulmaca ve eşleştirme bölümü bulunmaktadır. Ayrıca bulmacalardaki blokların arkasında gizlenmiş onlarca farklı resim yer almaktadır. Kare blokları uygun renklerde boyayarak resimleri bulabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Hungry Cat Picross Purrfect Edition, ücretsiz olarak hizmet veren benzersiz bir oyundur.