Ağaçlardaki meyveleri toplamak için farklı stratejiler geliştirebileceğiniz ve bulmacaları çözerek puan toplayabileceğiniz Hungry Froo, Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan sıra dışı bir oyundur.

Sade grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı ağaçlarda bulunan meyveleri toplayarak olabildiğince puan kazanmak ve seviye atlayarak yeni bulmacaların kilidini açmaktır. Sevimli bir karakterin karnını doyurmak için türlü stratejiler geliştirmeli ve farklı mekanizmalar oluşturarak ağaçtaki meyveleri yere düşürmelisiniz. Topladığınız meyvelerin her biri belirli miktarlarda puan içermektedir. Eğer çürük meyve toplarsanız puanınız azalır. Bu nedenle meyvelere taş atarken sağlam olanlarını seçmeli ve en kısa sürede bütün meyveleri yere düşürmelisiniz.

Oyunda birbirinden zor yüzlerce bulmaca ve bulmacaları çözmek için kullanabileceğiniz onlarca farklı mekanizma bulunmaktadır. Geliştirdiğiniz sapan ve diğer araçlarla tüm meyveleri toplamalı ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Mobil platformda bulmaca oyunları kategorisinde yer alan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Hungry Froo, ücretsiz oyunlar arasında bulunmaktadır.