İstanbul Rehberim, sadece İstanbul’a yabancı olan kişilerin değil, İstanbulluların akıllı telefonlarında olması gerektiğini düşündüğüm şehir rehber uygulaması. Turyol ve Marmaray seferlerinden hastanelere nöbetçi eczanelere, ATM’lerden bankalara hatta şehirde gerçekleşen etkinliklere kadar her şeyi sunan tam bir İstanbul şehir rehberi uygulaması.

İster İstanbul’da yaşayan biri olun isterseniz de iş veya başka bir sebeple bir süreliğine gidecek biri olun, İstanbul Rehberim uygulamasını iPhone’unuza kesinlikle indirin. Ulaşım için toplu taşımayı mı kullanıyorsunuz? Turyol seferleri ve Marmaray saatlerine ihtiyacınız olacak. Ulaşım altından kolayca görüntüleyebilirsiniz. Bulunduğunuz yere en yakın nöbetçi eczaneyi mi arıyorsunuz? Sağlık altından Nöbetçi Eczaneler’i seçtiğinizde o saatlerce açık tüm eczaneler listeleniyor. Evcil hayvanınız mı hastalandı? Yine sağlık altından Veterinerler’e dokunup civardaki tüm veterinerleri görebilirsiniz. Bankada işiniz mi var? Müşterisi olduğunuz bankanın yerini anında öğrenin. ATM’den para çekmeniz gerekiyor ancak yakınlarda nerelerde bankanızın ATM’si olduğunu bilmiyorsunuz. Uygulama, konumunuza göre ATM’leri karşınıza çıkarıyor. Sevgilinizle, arkadaşlarınızla ya da ailenizle eğlenmek istediğinizde de uygulamadan yardım alabilirsiniz. Konserler dışında eğitim, atölye, sahne sanatları gibi etkinlikleri de takip edebilirsiniz.