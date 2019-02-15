İndir 41.30 MB
İstanbul Rehberim 1.1 (ios)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
  3. Yaşam
  4. İstanbul Rehberim - iPhone ve iPad İçin Şehir Rehberi Uygulaması

İstanbul Rehberim

1.1
ios
İstanbul Rehberim
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Erkan Calp
Erkan Calp -

İstanbul şehir rehberi uygulaması

İstanbul Rehberim, sadece İstanbul’a yabancı olan kişilerin değil, İstanbulluların akıllı telefonlarında olması gerektiğini düşündüğüm şehir rehber uygulaması. Turyol ve Marmaray seferlerinden hastanelere nöbetçi eczanelere, ATM’lerden bankalara hatta şehirde gerçekleşen etkinliklere kadar her şeyi sunan tam bir İstanbul şehir rehberi uygulaması.

İster İstanbul’da yaşayan biri olun isterseniz de iş veya başka bir sebeple bir süreliğine gidecek biri olun, İstanbul Rehberim uygulamasını iPhone’unuza kesinlikle indirin. Ulaşım için toplu taşımayı mı kullanıyorsunuz? Turyol seferleri ve Marmaray saatlerine ihtiyacınız olacak. Ulaşım altından kolayca görüntüleyebilirsiniz. Bulunduğunuz yere en yakın nöbetçi eczaneyi mi arıyorsunuz? Sağlık altından Nöbetçi Eczaneler’i seçtiğinizde o saatlerce açık tüm eczaneler listeleniyor. Evcil hayvanınız mı hastalandı? Yine sağlık altından Veterinerler’e dokunup civardaki tüm veterinerleri görebilirsiniz. Bankada işiniz mi var? Müşterisi olduğunuz bankanın yerini anında öğrenin. ATM’den para çekmeniz gerekiyor ancak yakınlarda nerelerde bankanızın ATM’si olduğunu bilmiyorsunuz. Uygulama, konumunuza göre ATM’leri karşınıza çıkarıyor. Sevgilinizle, arkadaşlarınızla ya da  ailenizle eğlenmek istediğinizde de uygulamadan yardım alabilirsiniz. Konserler dışında eğitim, atölye, sahne sanatları gibi etkinlikleri de takip edebilirsiniz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Fal Bağımlılarına Özel: En İyi Ücretsiz Fal Uygulamaları MOBİL Fal Bağımlılarına Özel: En İyi Ücretsiz Fal Uygulamaları
Android'de Silinmeyen Uygulamaları Kaldırma Yöntemi MOBİL Android'de Silinmeyen Uygulamaları Kaldırma Yöntemi
Google Play Uygulamaları Bilgisayara Nasıl İndirilir? NASIL YAPILIR Google Play Uygulamaları Bilgisayara Nasıl İndirilir?
İstanbul'da Görülen Esrarengiz Cisimlerin Sırrı Çözüldü SOSYAL MEDYA İstanbul'da Görülen Esrarengiz Cisimlerin Sırrı Çözüldü
iOS için En İyi Video Düzenleme Uygulamaları LİSTELER iOS için En İyi Video Düzenleme Uygulamaları
La Casa de Papel’den İstanbul Sürprizi! İNTERNET La Casa de Papel’den İstanbul Sürprizi!