Mobil oyunculara ikinci oyununu sunan IceCat, Jones Adventure Mahjong ile beklentileri karşılamayı başarmış gibi görünüyor.

Google Play üzerinde 4.4 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan Jones Adventure Mahjong, hem Android hem de iOS platformunda 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Birbirinden farklı çok sayıda bulmaca türünün yer aldığı oyunda oyuncular kendi tarzlarını da seçebilecekler.

Hazine avcısı olan Jessie Jones isimli karakteri canlandıracağımız oyunda karşımıza çıkan çok sayıda bulmacayı çözüme kavuşturarak farklı hazineleri ortaya çıkaracağız. Rengarenk içerikleri ile bizleri aynı zamanda farklı maceralara da çıkaracak olan yapım eşsiz bir oyun deneyimini karşımıza çıkaracak.

Jones Adventure Mahjong oynaması ücretsiz olarak lansmana çıktı.