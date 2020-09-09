Just Maze oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir bulmaca oyunudur.

Labirent oyunlarını herkes çok iyi bilir. Just Maze oyunu klasik labirent oyunları gibi görünse de kendine kattığı yeniliklerle diğer oyunlardan ayrılır. Modern oyun stillerine ayak uydurmuş şekildedir. Sizler de bu şeklini çok beğeneceksiniz. Hatta bağımlısı olacaksınız.

Bir noktadan başlayan oyun diğer çıkış noktasına ulaşana kadar çeşitli bloklardan geçmeye çalışıyor. Zamana karşı bir yarış içinde olduğunuz bu oyunda başladığınız nokta size doğru ilerliyor. Eğer hızlı davranamayıp başlangıç noktası ilerleyerek size yetişir ise oyunu kaybedersiniz. Bu nedenle çıkmaz yollara girmeyin. Bu size vakit kaybettirir ve kazanmanızı engeller. Soru işaretleri ise size oyunla ilgili ipuçları verir.

Fakat sizlere geri dönüş hakkı veriliyor. Yanlış yola girdiğinizde hemen geri dönerek doğru yola yönelebilirsiniz. Bu sizin canınızdan yemez. Bu şekilde ilerleyerek tüm bölümlerin üstesinden gelebilirsin. İlk bölümlerde zorlansan bile ilerledikçe bu oyunun ustası olabilirsin. Tasarımıyla da büyüleyen ve elinizden bırakmak istemeyeceğiniz eğlenceli bir oyundur. Sizler de bu eğlenceye ortak olmak istiyorsanız oyunu mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.