Kanal D uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan canlı yayınları seyredebilir, dizilerinizi ve programlarınızı takip edebilirsiniz.

Başarılı yapımlara imza atan ve en çok izlenen TV kanallarından biri olan Kanal D’nin resmi mobil uygulaması, dilediğiniz her yerden canlı TV izleme imkanı sunuyor. Canlı yayınları izleyebileceğiniz uygulamada kaçırdığınız dizileri ve programları da seyredebileceğiniz gibi özel videoları da izleyebilirsiniz. Foto galeri, haber gibi bölümler sunan Kanal D uygulaması sayesinde boş zamanlarınızda keyifli vakit geçirebilirsiniz.

TV yayın akışı bölümü de sunan Kanal D uygulamasında, haftalık yayın akışını inceleyebilir ve buna göre program yapabilirsiniz. Mobil veri veya Wi-Fi üzerinden kullanabileceğiniz Kanal D uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.