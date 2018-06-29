Gündemdeki haberleri ve köşe yazılarını, Köşe Yazarları ve Haberler uygulaması ile tek bir platformdan inceleyebilirsiniz.
Köşe Yazarları ve Haberler uygulaması ile iOS cihazlarınızdan binlerce gazete ve köşe yazarını kolayca takip edebilirsiniz.
Birden fazla kaynaktan haber okuma zorluğunu ortadan kaldıran Köşe Yazarları ve Haberler uygulaması, 1000’den fazla gazeteyi ve 100 bini aşkın köşe yazarını sizlere sunuyor. Gündem, spor, ekonomi, siyaset, sağlık, kültür & sanat ve diğer kategorilerde yayınlanan güncel haberleri inceleyebileceğiniz Köşe Yazarları ve Haberler uygulamasında, köşe yazılarına yorum yapabilmeniz de mümkün.
Haber kaynaklarını ve haberleri özelleştirebilmenize olanak sağlayan Köşe Yazarları ve Haberler uygulamasında, dilediğiniz kaynakları seçerek sadece bu kaynakların içeriklerini görüntüleyebilirsiniz. Köşe yazılarını sonra okunacaklar listesine ekleyebileceğiniz uygulamada, gece modu özelliğiyle daha rahat okuma imkanına sahip olabilirsiniz. Çok okunan yazarlar listesini de sizlere sunan Köşe Yazarları ve Haberler uygulaması, ekran rengi, yazı tipi ve boyutu, satır aralıkları vb. okuma seçeneklerini özelleştirme işlevleri de sunuyor. Eğer siz de birden çok kaynaktan haberleri ve köşe yazılarını tek bir platform üzerinden takip etmek istiyorsanız, Köşe Yazarları ve Haberler uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.
YORUMLAR