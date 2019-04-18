LINE: Disney Toy Company, Disney karakterlerinin yer aldığı mobil bulmaca oyunu. Çocuğunuz veya küçük kardeşiniz için mobil oyun arıyorsanız oyuncak blokları eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunu Disney Toy Company’i tavsiye ederim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz, reklamsız, güvenli!

LINE’ın geliştiricileri tarafından hazırlanan Disney Toy Company oyunu, aynı türde objeleri eşleştirmeye dayalı bulmaca türünde animasyonlarıyla dikkat çeken bir çocuk oyunu. Donald Duck, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pamuk Prenses, Winny, Piglet, Tigger ve daha saymakla bitiremeyeceğim Disney karakterlerini buluşturan mobil oyunda oyuncak makinesiyle oyuncak blokları toplamaya çalışıyorsunuz. 1 dakika süreniz var. Süre sonunda Disney karakterlerinin eğlenceli hareketleri ekrana yansıyor. Unutmadan, oyunu oynadıkça gelen oyuncak taşlarıyla oyuncak evler inşa edebiliyorsunuz.

LINE: Disney Toy Company Özellikleri