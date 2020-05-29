Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan Linqee eğlenceli anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Android ve iOS platformlarında oynaması ücretsiz olarak yayınlanması ile birlikte oyuncuların ilgisini çekmeye başlayan yapım, 1000’den fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

2300’den fazla seviyenin yer aldığı yapım içerisinde oyuncular basitten zora doğru birçok bulmacayı çözüme kavuşturmaya çalışacaklar. Oldukça sade bir temaya sahip olan oyun içerisinde kullanıcı dostu bir arayüz bizleri bekliyor olacak.

Düşük bir kitle tarafından oynanmaya devam edilen yapım yeni güncellemeler ile kitlesini de artırmaya devam ediyor.

Yapım internet bağlantısı olmadan her yerde oynanabiliyor.