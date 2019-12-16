Logic Pic – Resimli Bulmaca oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir bulmaca oyunudur.

Oyun diğer oynadığınız bulmaca oyunlarından çok farklı grafiklere sahiptir. Minik kutucukların olduğu oyunda size verilen sayılarla konumları bulup onları doldurmanız gerekmektedir.

Size verilen sayılı komutlara uyduğunuz sürece herşeyi doğru yaptığınıza emin olabilirsiniz. Bulmacanın sonunda sizi bir sürpriz bekliyor. Farklı sürprizlerle karşılaşıp şaşırabilirsiniz.

Bütün komutları yerine getirdiğinizde karşınıza bir şekil çıkmaktadır. Oynadıkça IQ' nuzun yükseleceği bu oyunda çok farklı bir atmosfer bulunmaktadır. Özellikle bulmaca severlerin çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Şekillerin bol olduğu Logic Pic oyununda hem eğlenip hem de kendinizi geliştirebilirsiniz. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.