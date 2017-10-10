Magnetic Jigsaw, beş farklı zorluk seviyesi ve farklı kategoride yapbozlar sunmasıyla her yaştan mobil oyuncuya hitap eden yapboz - bulmaca oyunu. iOS platformundaki ücretsiz yapboz oyunları arasından yapboz çeşitliliğinden ziyade fizikleriyle öne çıkıyor. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

İster tek başınıza isterseniz arkadaşınızla aynı cihaz üzerinde oynayabileceğiniz bir yapboz oyunu arıyorsanız, Magnetic Jigsaw’u görmenizi isterim. Aralarında doğa ve hayvanların da bulunduğu, her gün bir yenisinin eklendiği yapbozlardan sıkılırsanız kendi fotoğraflarınızdan yapboz oluşturma şansına da sahipsiniz. Yapbozlar, 20+ parçayla başlıyor, 200+ parçaya kadar çıkıyor.