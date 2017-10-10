İndir 143.00 MB
Magnetic Jigsaw 1.02 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Bulmaca
  5. Magnetic Jigsaw - iPhone ve iPad İçin Yapboz Oyunu

Magnetic Jigsaw

1.02
ios
Magnetic Jigsaw
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
Erkan Calp
Erkan Calp
YORUM YAZ

Artık yapboz almak zorunda değilsiniz. İstemediğiniz kadar yapboz tek bir yerde.

Magnetic Jigsaw, beş farklı zorluk seviyesi ve farklı kategoride yapbozlar sunmasıyla her yaştan mobil oyuncuya hitap eden yapboz - bulmaca oyunu. iOS platformundaki ücretsiz yapboz oyunları arasından yapboz çeşitliliğinden ziyade fizikleriyle öne çıkıyor. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

İster tek başınıza isterseniz arkadaşınızla aynı cihaz üzerinde oynayabileceğiniz bir yapboz oyunu arıyorsanız, Magnetic Jigsaw’u görmenizi isterim. Aralarında doğa ve hayvanların da bulunduğu, her gün bir yenisinin eklendiği yapbozlardan sıkılırsanız kendi fotoğraflarınızdan yapboz oluşturma şansına da sahipsiniz. Yapbozlar, 20+ parçayla başlıyor, 200+ parçaya kadar çıkıyor.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

iOS 11 Şarj Sorunu Düzeltme (iPhone Pil Ömrünü Uzatma Yolları) MOBİL iOS 11 Şarj Sorunu Düzeltme (iPhone Pil Ömrünü Uzatma Yolları)
GSM Operatörlerinin Vergi Oyunu Gün Yüzüne Çıktı! İNTERNET GSM Operatörlerinin Vergi Oyunu Gün Yüzüne Çıktı!
Oyun Bağımlısı Genç Kadın Kör Oldu OYUN Oyun Bağımlısı Genç Kadın Kör Oldu
Windows 10 WiFi Sorunu Çözümü NASIL YAPILIR Windows 10 WiFi Sorunu Çözümü
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü
Oyun Bilgisayarında Olması Gereken Programlar OYUN Oyun Bilgisayarında Olması Gereken Programlar