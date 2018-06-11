Tetris oyununu hepimiz oynamışızdır. Oldukça zevkli ve basit bir oyun. Bloklar yukarıdan aşağıya iniyor ve bunları birleştirip eritmeye çalışıyoruz. Tetris, dijital oyunların gelişmesiyle birlikte günümüzde çok fazla oynanmıyor. Bunun için geliştiriciler Tetris’e benzeyen farklı oyunlar tasarlıyorlar. iPhone ve iPad cihazlarınız için ücretsiz olarak indirebileceğiniz Make Squares oyunu da bunlardan birisi. Make Squares oyununda yine blokları eritiyorsanız fakat bu sefer işler farklı ilerliyor.

Make Squares oyununda ekranın üst kısmından düşen blokları belirli bir düzen içerisinde eritmeniz gerekli. Oyunun en önemli özelliği bir tane kutuya sahip olması. Tüm olaylar bu kutu etrafında dönüyor. Yukarıdan düşen blokları bu kutunun etrafına yerleştirmelisiniz. Blokları ancak kutuyu kullanarak eritebilirsiniz. Yoksa blokları eritmeniz pek mümkün olmayacak. Ekranda bulunan blokları kutu etrafında olmak şartıyla istediğiniz gibi yerleştirebilir, döndürebilir ve karıştırabilirsiniz. Oyunun çeşitli özellikleri ile de takıldığınız yerleri hızlıca geçebilirsiniz.

Make Squares, renkli grafikleri ve eğlenceli müzikleriyle birlikte boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz güzel bir mobil oyun. Hemen şimdi bu oyunu indirin ve Tetris özleminizi giderin.